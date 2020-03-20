Большунов вспомнил, когда впервые стал объектом охоты норвежцев на лыжне

Победитель общего зачёта Кубка мира сезона-2019/20 россиянин Александр Большунов ответил на вопрос, когда стал объектом охоты на лыжне.

«Это всегда происходит, как только начинаешь выигрывать какие-то серьёзные гонки. Сам я вообще не придаю значения таким вещам. Каждая гонка начинается с чистого листа — я так привык. И лидером себя не считаю», — сказал Большунов в интервью RT.

При этом он признался, что ему нравится быть в положении объекта охоты.

«Допустим, вся сборная Норвегии пытается обыграть меня, а я, в свою очередь, хочу обыграть их всех в одиночку, несмотря на то что мне пытаются перекрывать дорогу. Поэтому стараюсь уйти вперёд: если кто хочет, пусть догоняет», — заявил российский лыжник.

Ранее Большунов рассказал, как пошутил над Клебо во время одной из гонок.