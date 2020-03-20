Гамова выразила недовольство стоимостью масок во время эпидемии коронавируса
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«Что может быть лучше, чем подарок по утру… одноразовые маски! Я не думала, что буду так им когда-то радоваться, но ситуация диктует свои правила!» — написала Гамова в своём Instagram.
Она также поблагодарила своего водителя, который, по её словам, и подарил ей маски.
«В сложившейся ситуации удручает… что наживаются на беде! Маски стоят как чугунный мост!» — высказалась Гамова.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России на данный момент зафиксировано более 200 заражённых.
Ранее Виталий Кличко помыл руки в боксёрских перчатках и призвал соблюдать гигиену во время коронавируса.