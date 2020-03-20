Гамова выразила недовольство стоимостью масок во время эпидемии коронавируса

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова выразила недовольство стоимостью медицинских масок во время эпидемии коронавируса.

«Что может быть лучше, чем подарок по утру… одноразовые маски! Я не думала, что буду так им когда-то радоваться, но ситуация диктует свои правила!» — написала Гамова в своём Instagram.

Она также поблагодарила своего водителя, который, по её словам, и подарил ей маски.

«В сложившейся ситуации удручает… что наживаются на беде! Маски стоят как чугунный мост!» — высказалась Гамова.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России на данный момент зафиксировано более 200 заражённых.

Ранее Виталий Кличко помыл руки в боксёрских перчатках и призвал соблюдать гигиену во время коронавируса.