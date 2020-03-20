Виталий Кличко помыл руки в боксёрских перчатках и призвал соблюдать гигиену во время коронавируса

Почётный и вечный чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе и мэр Киева Виталий Кличко присоединился к челленджу, который призывает соблюдать гигиену во время пандемии коронавируса

На своей странице в TikTok, Кличко опубликовал видео, на котором показал, как правильно мыть руки, при этом он начал это делать в боксёрских перчатках.

Свою запись он сопроводил хештегами на английском и украинском языках с призывом мыть руки.

Ранее сообщалось, что Месси поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой.