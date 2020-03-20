Виталий Кличко помыл руки в боксёрских перчатках и призвал соблюдать гигиену во время коронавируса
- Reuters
На своей странице в TikTok, Кличко опубликовал видео, на котором показал, как правильно мыть руки, при этом он начал это делать в боксёрских перчатках.
Свою запись он сопроводил хештегами на английском и украинском языках с призывом мыть руки.
@klitschko.v
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