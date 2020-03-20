Виталий Кличко помыл руки в боксёрских перчатках и призвал соблюдать гигиену во время коронавируса

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Почётный и вечный чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе и мэр Киева Виталий Кличко присоединился к челленджу, который призывает соблюдать гигиену во время пандемии коронавируса
Виталий Кличко помыл руки в боксёрских перчатках и призвал соблюдать гигиену во время коронавируса
  • Reuters

На своей странице в TikTok, Кличко опубликовал видео, на котором показал, как правильно мыть руки, при этом он начал это делать в боксёрских перчатках.

Свою запись он сопроводил хештегами на английском и украинском языках с призывом мыть руки.

@klitschko.v

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♬ Wash Your Hands - Mache Seibel

Ранее сообщалось, что Месси поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой.

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