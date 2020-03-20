Непомнящий объяснил, почему перенос Евро-2020 негативно скажется на футболистах

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Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.

«Я с тревогой воспринял новость о переносе Евро-2020, потому что вся футбольная жизнь вертится вокруг еврокубков, чемпионатов Европы и мира. И вдруг приостановка такого важного события, которое к тому же должно частично проходить на территории России. Спортсмены живут мотивацией — желанием попасть в профессиональную команду, в сборную, сыграть на первенстве континента или планеты», — заявил Непомнящий в интервью RT.

Ранее Вячеслав Колосков рассказал, как перенос Евро-2020 повлияет на сборную России.

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