Непомнящий объяснил, почему перенос Евро-2020 негативно скажется на футболистах

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.

«Я с тревогой воспринял новость о переносе Евро-2020, потому что вся футбольная жизнь вертится вокруг еврокубков, чемпионатов Европы и мира. И вдруг приостановка такого важного события, которое к тому же должно частично проходить на территории России. Спортсмены живут мотивацией — желанием попасть в профессиональную команду, в сборную, сыграть на первенстве континента или планеты», — заявил Непомнящий в интервью RT.

Ранее Вячеслав Колосков рассказал, как перенос Евро-2020 повлияет на сборную России.