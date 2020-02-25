Колосков о переносе Евро-2020: такие новости могут породить только хаос
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- РИА Новости
«Если официальное лицо УЕФА говорит, что такая возможность есть, то она действительно существует. Я слышал, что всё это происходит в Ломбардии на севере Италии. Не исключено, что этим всё и ограничится, очаг будет локализован. Тем более у Китая уже есть опыт в нахождении антивируса, который помогает бороться с болезнью. Я бы сейчас не устраивал панику, до июля много времени. Такие новости про перенос могут породить только хаос», — цитирует функционера «Чемпионат».
Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил о переносе нескольких матчей чемпионата Италии по той же причине. Кроме того, при пустых трибунах сыграют в 1/16 финала Лиги Европы миланский «Интер» и болгарский «Лудогорец».
Также сообщалось, что УЕФА дисквалифицировал игрока киевского «Динамо» Беседина из-за допинга.