В волейбольном «Зените» заявили, что результат теста Нгапета на коронавирус пока неизвестен
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По словам представителя пресс-службы «Зенита», которые приводит ТАСС, у Нгапета были взяты необходимые анализы, но лаборатория пока не дала ответ.
О том, что француз заразился коронавирусом, сообщил генеральный директор клуба Ильхам Рахматуллин.
29-летний Нгапет выступает за казанский «Зенит» с 2018 года. До этого он играл в российском «Кузбассе», французском «Туре» и итальянских клубах «Кунео» и «Модена».
Ранее сообщалось, что ВФВ не будет отменять чемпионат России по волейболу.