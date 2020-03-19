В волейбольном «Зените» заявили, что результат теста Нгапета на коронавирус пока неизвестен

Короткая ссылка
В пресс-службе казанского волейбольного клуба «Зенит» сообщили, что результат теста на наличие коронавируса у французского доигровщика команды Эрвина Нгапета пока неизвестен.
В волейбольном «Зените» заявили, что результат теста Нгапета на коронавирус пока неизвестен
  • @volleyzenit
  • Twitter

По словам представителя пресс-службы «Зенита», которые приводит ТАСС, у Нгапета были взяты необходимые анализы, но лаборатория пока не дала ответ.

О том, что француз заразился коронавирусом, сообщил генеральный директор клуба Ильхам Рахматуллин.

29-летний Нгапет выступает за казанский «Зенит» с 2018 года. До этого он играл в российском «Кузбассе», французском «Туре» и итальянских клубах «Кунео» и «Модена».

Ранее сообщалось, что ВФВ не будет отменять чемпионат России по волейболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить