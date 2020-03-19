В волейбольном «Зените» заявили, что результат теста Нгапета на коронавирус пока неизвестен

В пресс-службе казанского волейбольного клуба «Зенит» сообщили, что результат теста на наличие коронавируса у французского доигровщика команды Эрвина Нгапета пока неизвестен.

По словам представителя пресс-службы «Зенита», которые приводит ТАСС, у Нгапета были взяты необходимые анализы, но лаборатория пока не дала ответ.

О том, что француз заразился коронавирусом, сообщил генеральный директор клуба Ильхам Рахматуллин.

29-летний Нгапет выступает за казанский «Зенит» с 2018 года. До этого он играл в российском «Кузбассе», французском «Туре» и итальянских клубах «Кунео» и «Модена».

Ранее сообщалось, что ВФВ не будет отменять чемпионат России по волейболу.