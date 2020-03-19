Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщил генеральный директор клуба Ильхам Рахматуллин, слова которого передаёт ТАСС.
Он отметил, что игрок недавно вернулся из Франции.
«Ни с кем из клуба контактов не было. Почувствовал, что температура, дома был один, семья была во Франции. Он позвонил доктору, мы сразу среагировали», — рассказал Рахматуллин.
29-летний Нгапет выступает за казанский «Зенит» с 2018 года. До этого он играл в российском «Кузбассе», французском «Туре» и итальянских клубах «Кунео» и «Модена».
Ранее сообщалось, что ВФВ не будет отменять чемпионат России по волейболу.