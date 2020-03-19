Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом

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Французский доигровщик казанского волейбольного клуба «Зенит» Эрвин Нгапет заразился коронавирусом.
Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщил генеральный директор клуба Ильхам Рахматуллин, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что игрок недавно вернулся из Франции.

«Ни с кем из клуба контактов не было. Почувствовал, что температура, дома был один, семья была во Франции. Он позвонил доктору, мы сразу среагировали», — рассказал Рахматуллин.

29-летний Нгапет выступает за казанский «Зенит» с 2018 года. До этого он играл в российском «Кузбассе», французском «Туре» и итальянских клубах «Кунео» и «Модена».

Ранее сообщалось, что ВФВ не будет отменять чемпионат России по волейболу.

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