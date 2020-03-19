Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом

Французский доигровщик казанского волейбольного клуба «Зенит» Эрвин Нгапет заразился коронавирусом.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Ильхам Рахматуллин, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что игрок недавно вернулся из Франции.

«Ни с кем из клуба контактов не было. Почувствовал, что температура, дома был один, семья была во Франции. Он позвонил доктору, мы сразу среагировали», — рассказал Рахматуллин.

29-летний Нгапет выступает за казанский «Зенит» с 2018 года. До этого он играл в российском «Кузбассе», французском «Туре» и итальянских клубах «Кунео» и «Модена».

Ранее сообщалось, что ВФВ не будет отменять чемпионат России по волейболу.