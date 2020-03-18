ВФВ не будет отменять чемпионат России по волейболу

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Заместитель генерального директора Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Михаил Подлозный заявил, что решающие матчи плей-офф мужского и женского чемпионатов страны состоятся без зрителей.
ВФВ не будет отменять чемпионат России по волейболу
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«17 марта мы приняли решение, что чемпионат России в низших лигах остановлен, а матчи за 1—4-е места в чемпионате России среди женских команд, а также матчи мужских команд в квалификационном раунде чемпионата России пройдут при ограниченном числе болельщиков или без зрителей», — цитирует Подлозного РИА Новости.

21 марта пройдут ответные матчи полуфиналов женской Суперлиги, а 21—22 марта состоятся полуфиналы мужского чемпионата.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 18 марта Министерство спорта выступило с рекомендацией отменить проведение всех соревнований с 21 марта.

Ранее CEV перенесла все волейбольные матчи на неопределённый срок из-за коронавируса.

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