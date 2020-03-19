Боец Тайсумов покинул UFC

Российский боец Майрбек Тайсумов завершил сотрудничество с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

По словам представителя спортсмена Суфьяна Культреры, которые приводит ТАСС, у бойца истёк контракт с организацией.

«Мы изучаем предложения от других организаций, но у нас остаётся опция подписания нового контракта с UFC. Сейчас мы также работаем с адвокатом по вопросу американской визы», — добавил представитель российского бойца.

Всего на счету Тайсумова 27 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах, из которых семь побед и два поражения в UFC.

Ранее сообщалось, что тренер Нурмагомедова высказался о возможном месте проведения боя с Фергюсоном.