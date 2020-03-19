Боец Тайсумов покинул UFC
- Reuters
По словам представителя спортсмена Суфьяна Культреры, которые приводит ТАСС, у бойца истёк контракт с организацией.
«Мы изучаем предложения от других организаций, но у нас остаётся опция подписания нового контракта с UFC. Сейчас мы также работаем с адвокатом по вопросу американской визы», — добавил представитель российского бойца.
Всего на счету Тайсумова 27 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах, из которых семь побед и два поражения в UFC.
Ранее сообщалось, что тренер Нурмагомедова высказался о возможном месте проведения боя с Фергюсоном.