Боец Тайсумов покинул UFC

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Российский боец Майрбек Тайсумов завершил сотрудничество с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
Боец Тайсумов покинул UFC
  • Reuters

По словам представителя спортсмена Суфьяна Культреры, которые приводит ТАСС, у бойца истёк контракт с организацией.

«Мы изучаем предложения от других организаций, но у нас остаётся опция подписания нового контракта с UFC. Сейчас мы также работаем с адвокатом по вопросу американской визы», — добавил представитель российского бойца.

Всего на счету Тайсумова 27 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах, из которых семь побед и два поражения в UFC.

Ранее сообщалось, что тренер Нурмагомедова высказался о возможном месте проведения боя с Фергюсоном.

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