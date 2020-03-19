Сын Шумахера уверен, что не сможет попасть в «Формулу-1» только из-за фамилии

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, высказал мнение, что заслуг отца ему не хватит, чтобы пробиться в королевские гонки.

«Я понимаю, что если хочу попасть в «Формулу-1», то должен хорошо выступать в «Формуле-2». Ни один юниор не попал в «Формулу-1» благодаря своей фамилии. Она ничего не гарантирует», — приводит слова Шумахера-младшего GrandPrix.

20-летний Мик Шумахер в прошлом, дебютном для него сезоне «Формулы-2» одержал одну победу и занял 12-е место по итогам чемпионата. В 2018 году он завоевал свой первый в карьере автоспортивный титул — стал победителем европейского чемпионата «Формулы-3» и позднее — членом гоночной академии команды Ferrari, выступая за которую его отец завоевал пять из семи своих чемпионских титулов.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» на год отсрочила введение нового регламента из-за коронавируса.