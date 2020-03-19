Татаев рассказал, как поддерживает форму в Чехии во время карантина

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Российский защитник чешской «Млады Болеслав» Алексей Татаев рассказал, как тренируется во время карантина в стране.
Татаев рассказал, как поддерживает форму в Чехии во время карантина
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«Выхожу в местный парк, делаю короткие спринты, бегаю, чтобы не растерять форму. Сами понимаете, будет очень обидно, если результат тяжёлого труда, который проделали на зимних сборах, пойдёт в трубу. Только-только возобновился чемпионат, и страну закрыли на карантин. Когда матчи начнутся снова, непонятно, но сейчас говорят о начале мая. Уверен, когда тренировки возобновятся, нам дадут серьёзные нагрузки, чтобы все привели себя в порядок», — заявил Татаев в интервью RT.

Ранее российский футболист поведал, что в Чехии на улицу выходить можно только в экстренных случаях.

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