Татаев рассказал, как поддерживает форму в Чехии во время карантина

Российский защитник чешской «Млады Болеслав» Алексей Татаев рассказал, как тренируется во время карантина в стране.

«Выхожу в местный парк, делаю короткие спринты, бегаю, чтобы не растерять форму. Сами понимаете, будет очень обидно, если результат тяжёлого труда, который проделали на зимних сборах, пойдёт в трубу. Только-только возобновился чемпионат, и страну закрыли на карантин. Когда матчи начнутся снова, непонятно, но сейчас говорят о начале мая. Уверен, когда тренировки возобновятся, нам дадут серьёзные нагрузки, чтобы все привели себя в порядок», — заявил Татаев в интервью RT.

Ранее российский футболист поведал, что в Чехии на улицу выходить можно только в экстренных случаях.