Российский футболист о режиме ЧС в Чехии: на улицу выходить можно только в экстренных случаях

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Российский защитник чешского «Млада-Болеслава» Алексей Татаев рассказал, как страна переживает введение карантина из-за распространения коронавируса.
Российский футболист о режиме ЧС в Чехии: на улицу выходить можно только в экстренных случаях
  • Reuters

«Бары с ресторанами сначала работали до 20:00, а теперь закрыты вовсе. Так что, кроме аптек и магазинов, пойти некуда. И то они открыты с 6 утра до 20 вечера. Больше в стране не работает ничего. В целом на улицу выходить можно только в экстренных случаях, то есть в аптеку и магазин. Так передавали по телевидению. Главное, нельзя собираться группами. Некоторые вообще не выходят из дома», — заявил Татаев в интервью RT.

Ранее он рассказал, как в Чехии сметали еду с полок.

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