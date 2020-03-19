Российский футболист о карантине в Чехии: с полок сметали еду подчистую

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Российский защитник чешского «Млада-Болеслава» Алексей Татаев рассказал о панике в стране на фоне введения карантина из-за распространения коронавируса.
Российский футболист о карантине в Чехии: с полок сметали еду подчистую
  • Reuters

«К счастью, сейчас хотя бы нормализовалась ситуация с продуктами, потому что, когда всё только начиналось, с полок сметали еду подчистую. Как-то зашёл после тренировки в продуктовый, а брать там было уже практически нечего. Но с туалетной бумагой проблем вроде не возникало, не понимаю, почему столько шуток ходит на эту тему. Вот с овощами и фруктами было сложно. Они разлетались моментально. В основном люди закупали, как и в России, крупы, макароны и тушёнку», — заявил футболист в интервью RT.

Ранее Татаев рассказал о ситуации с коронавирусом в Чехии. 

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