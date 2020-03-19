Татаев рассказал о ситуации с коронавирусом в Чехии

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Российский футболист чешского клуба «Млада-Болеслав» Алексей Татаев рассказал о ситуации с коронавирусом в стране и введении карантина.
Татаев рассказал о ситуации с коронавирусом в Чехии
  • Reuters

«Карантин ввели до 24-го числа, дальше власти будут действовать по ситуации. Но каждый день по телевизору дают сводку новостей о распространении коронавируса в стране. Многие чехи, конечно, на панике. Все боятся. Когда всё только начиналось, люди смеялись. Говорили: «Да нет, бред какой-то, быть этого не может». По телевизору рассказывают о необходимых мерах предосторожности, и все их соблюдают: носят маски, не здороваются, моют руки. Многие стали мыть их так часто, как никогда прежде. В общем, все на панике и надеются не заболеть», — заявил Татаев в интервью RT.

Ранее экс-футболист «Локомотива» Александр Алиев назвал коронавирус фейком. 

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