Российский хоккеист рассказал о проверках в Шереметьеве после прилёта из Канады

Российский нападающий системы «Калгари Флэймз» Дмитрий Завгородний рассказал, как вернулся в Россию из Северной Америки.

«Сложный перелёт был. Получилось 42 часа со всеми переходами, транзитами. В Шереметьеве всех проверяют из-за коронавируса. Там прямо кошмар для приезжих из Европы», — цитирует игрока Sport24.

По его словам, он летел транзитом через Париж. Он также рассказал, что в московском аэропорту сотрудники заполняют декларацию, ходят в масках, у всех прилетевших проверяют температуру.

«Пересадка у меня была 14 часов, так что я потом просто пошёл в отель поспать и на следующий день перелетал из Москвы в Омск», — добавил Завгородний.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент в мире более 200 тыс. заразившихся.

Ранее хоккеист Линус Умарк назвал фантазией журналиста свои слова о нежелании возвращаться в Россию.