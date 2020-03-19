Хоккеист Умарк назвал фантазией журналиста свои слова о нежелании возвращаться в Россию
- РИА Новости
«Я никогда не говорил, что не вернусь. Я счастлив в Уфе, в команде и буду рад, если нужно будет приехать назад», — цитирует спортсмена «Чемпионат».
По словам игрока, он рад находиться рядом с родными, но в случае возобновления сезона обязательно вернётся. Он также ответил на вопрос, как могли появиться его слова о невозвращении в шведской прессе.
«Я уже позвонил журналисту и потребовал дать опровержение. Это его фантазия, я ничего такого никогда не говорил. С радостью вернусь в «Салават», — добавил Умарк.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент лига приостановила розыгрыш Кубка Гагарина до 10 апреля.
Умарк в нынешнем розыгрыше плей-офф набрал 12 очков и помог своей команде выиграть серию у омского «Авангарда».
Ранее сообщалось, что Умарк не вернётся в Россию, даже если сезон КХЛ продолжится.