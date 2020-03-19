Хоккеист Умарк назвал фантазией журналиста свои слова о нежелании возвращаться в Россию

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк опроверг свои слова в интервью шведскому изданию Expressen, в котором он якобы сказал, что не вернётся в расположение клуба, даже если сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) возобновится.

«Я никогда не говорил, что не вернусь. Я счастлив в Уфе, в команде и буду рад, если нужно будет приехать назад», — цитирует спортсмена «Чемпионат».

По словам игрока, он рад находиться рядом с родными, но в случае возобновления сезона обязательно вернётся. Он также ответил на вопрос, как могли появиться его слова о невозвращении в шведской прессе.

«Я уже позвонил журналисту и потребовал дать опровержение. Это его фантазия, я ничего такого никогда не говорил. С радостью вернусь в «Салават», — добавил Умарк.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент лига приостановила розыгрыш Кубка Гагарина до 10 апреля.

Умарк в нынешнем розыгрыше плей-офф набрал 12 очков и помог своей команде выиграть серию у омского «Авангарда».

Ранее сообщалось, что Умарк не вернётся в Россию, даже если сезон КХЛ продолжится.