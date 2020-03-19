Хоккеист «Салавата Юлаева» Умарк не вернётся в Россию, даже если сезон КХЛ продолжится
- РИА Новости
«Мы успели покинуть Россию в самый последний момент, сейчас вылететь в Швецию было бы уже невозможно. Я не планирую возвращаться. Даже если после 10 апреля они возобновят сезон», — цитирует Умарка Expressen.
По его мнению, в такие момент необходимо находиться рядом с семьёй, а потом он собирается уехать в другую страну.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент лига приостановила розыгрыш Кубка Гагарина до 10 апреля.
Умарк в нынешнем розыгрыше плей-офф набрал 12 очков и помог своей команде выиграть серию у омского «Авангарда».
Ранее министр спорта Татарстана заявил, что «Ак Барс» продолжит сезон КХЛ, если он будет восстановлен, несмотря на коронавирус.