Гендиректор «Уфы»: думаю, отмена финансового фэйр-плей всё-таки произойдёт

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов оценил предложение владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о приостановке финансового фэйр-плей (ФФП) в связи с эпидемией коронавируса.
Гендиректор «Уфы»: думаю, отмена финансового фэйр-плей всё-таки произойдёт
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«Естественно, сейчас все теряют деньги. Я думаю, что все пересмотрят ситуацию с ФФП. Сейчас будут пересматриваться и рекламные контракты, и спонсорские контракты. И я думаю, что отмена ФФП всё-таки произойдёт. Это будет объяснимо в такой ситуации», — цитирует Газизова Sport24.

Он также подчеркнул, что «Уфа» не собирается говорить с игроками о понижении зарплаты, несмотря на сложность момента.

Российская премьер-лига приостановлена до 10 апреля в связи с распространением коронавируса. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

18 марта Министерство спорта выступило с рекомендацией отменить проведение всех соревнований с 21 марта.

Ранее президент «Урала» поддержал предложение Федуна о приостановке ФФП.

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