Гендиректор «Уфы»: думаю, отмена финансового фэйр-плей всё-таки произойдёт
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«Естественно, сейчас все теряют деньги. Я думаю, что все пересмотрят ситуацию с ФФП. Сейчас будут пересматриваться и рекламные контракты, и спонсорские контракты. И я думаю, что отмена ФФП всё-таки произойдёт. Это будет объяснимо в такой ситуации», — цитирует Газизова Sport24.
Он также подчеркнул, что «Уфа» не собирается говорить с игроками о понижении зарплаты, несмотря на сложность момента.
Российская премьер-лига приостановлена до 10 апреля в связи с распространением коронавируса. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
18 марта Министерство спорта выступило с рекомендацией отменить проведение всех соревнований с 21 марта.
Ранее президент «Урала» поддержал предложение Федуна о приостановке ФФП.