Президент «Урала» поддержал предложение Федуна о приостановке ФФП
- РИА Новости
«Лично я поддерживаю Федуна в этом вопросе. Конечно, поддерживаю. У нас же фактически не будет доходов, ни матч-дэй, ни телевидения. И сколько мы ещё будем в таком режиме сидеть?» — цитирует Иванова Sport24.
Он также заявил, что клуб пока не общался с игроками по поводу возможного понижения зарплаты.
Российская премьер-лига приостановлена до 10 апреля в связи с распространением коронавируса. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
18 марта Министерство спорта выступило с рекомендацией отменить проведение всех соревнований с 21 марта.
Ранее Федун предложил отменить ФФП из-за коронавируса.