Президент «Урала» поддержал предложение Федуна о приостановке ФФП

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов поддержал предложение владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о приостановке финансового фэйр-плей (ФФП).

«Лично я поддерживаю Федуна в этом вопросе. Конечно, поддерживаю. У нас же фактически не будет доходов, ни матч-дэй, ни телевидения. И сколько мы ещё будем в таком режиме сидеть?» — цитирует Иванова Sport24.

Он также заявил, что клуб пока не общался с игроками по поводу возможного понижения зарплаты.

Российская премьер-лига приостановлена до 10 апреля в связи с распространением коронавируса. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

18 марта Министерство спорта выступило с рекомендацией отменить проведение всех соревнований с 21 марта.

Ранее Федун предложил отменить ФФП из-за коронавируса.