Широков признался, что думает о политической карьере

Экс-футболист сборной России по футболу Роман Широков заявил, что вынашивает идею баллотироваться в Государственную думу.

«Пока не знаю, пойду ли я в Госдуму в 2021 году. Но были такие мысли. Я нормально к этому отношусь. Все спортсмены, которые туда попадают, начали более ответственно к этому подходить. Не просто посидеть, как это было в 90-х или в нулевые. Сейчас они идут осознанно и хотят что-то сделать. Получается или нет — это другой вопрос. Но то, что это осознанно, а не только чтобы посидеть, — это факт», — заявил экс-футболист на встрече со студентами РГСУ.

38-летний Роман Широков завершил профессиональную карьеру в 2016 году.

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