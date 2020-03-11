Аршавин считает, что в ситуации с коронавирусом слишком много политики

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу ситуации с распространением коронавируса и мерами предосторожности.
Аршавин считает, что в ситуации с коронавирусом слишком много политики
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«У меня в апреле планируется поездка, где мы должны проходить третий курс обучения. Нас 35 человек со всего мира. И бразильцы, португальцы и итальянцы делают всё, чтобы отменить эту поездку. У них почему-то большая паника. Я, наоборот, написал в чате, что ничего не боюсь», — цитирует Аршавина Sport24.

По его мнению, поездку, скорее всего, отменят, но он подчеркнул, что верит в свой иммунитет. Аршавин считает, что не стоит доводить ситуацию до паники, хотя и необходимы какие-то меры предосторожности.

«Мне кажется, слишком много политики вмешалось в это. И для меня абсурдно, когда запрещают игрокам здороваться перед матчами. Во время игры они контактируют гораздо больше: обмениваются слюнями, соплями и так далее. А после игры обнимаются», — добавил Аршавин.

Ранее сообщалось, что игроков лондонского «Арсенала» отправили на двухнедельный карантин из-за подозрения на коронавирус.

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