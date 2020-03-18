Жена Малкина: в американских магазинах ощущается дефицит продуктов из-за коронавируса

Короткая ссылка
Анна Кастерова, супруга форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказала об обстановке в США в связи с пандемией коронавируса.
Жена Малкина: в американских магазинах ощущается дефицит продуктов из-за коронавируса
  • Reuters

«Мы с Женей решили переждать эту ситуацию с вирусом в Майами. Но и там обстановка в последние несколько дней дестабилизировалась. В магазинах невозможно найти туалетную бумагу, ощущается дефицит основной группы продуктов. На прилавках нет курицы, редко появляются мясо, яйца. Сотрудники магазинов пытаются всех успокоить. Говорят, что стопроцентного дефицита не будет. При этом сильной паники не ощущается. Но ситуация постоянно меняется. Пока можно заказывать еду из ресторанов, однако неизвестно, что будет дальше», — рассказала Кастерова в сториз в Instagram.

Сезон НХЛ приостановлен из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее Билл Дэйли заявил, что НХЛ сделает всё возможное, чтобы провести Кубок Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить