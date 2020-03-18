Жена Малкина: в американских магазинах ощущается дефицит продуктов из-за коронавируса

Анна Кастерова, супруга форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказала об обстановке в США в связи с пандемией коронавируса.

«Мы с Женей решили переждать эту ситуацию с вирусом в Майами. Но и там обстановка в последние несколько дней дестабилизировалась. В магазинах невозможно найти туалетную бумагу, ощущается дефицит основной группы продуктов. На прилавках нет курицы, редко появляются мясо, яйца. Сотрудники магазинов пытаются всех успокоить. Говорят, что стопроцентного дефицита не будет. При этом сильной паники не ощущается. Но ситуация постоянно меняется. Пока можно заказывать еду из ресторанов, однако неизвестно, что будет дальше», — рассказала Кастерова в сториз в Instagram.

Сезон НХЛ приостановлен из-за мировой пандемии коронавируса.

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