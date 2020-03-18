Дэйли: НХЛ сделает всё возможное, чтобы провести Кубок Стэнли

Помощник комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что функционеры готовы играть чемпионат летом, чтобы вручить победителю Кубок Стэнли.

«Единственное, в чём мы уверены — мы не хотим возобновить сезон таким образом, чтобы это повлияло на возможность провести следующий сезон в полном объёме. НХЛ сделает всё возможное, чтобы провести Кубок Стэнли, даже если придётся играть летом. Однако проведение следующего сезона в полном объёме из 82 игр также является приоритетом», — приводит слова Дэйли журналист The Athletic Пьер ЛеБрюн.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен в связи с мировой пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что в НБА могут сократить плей-офф.