Дэйли: НХЛ сделает всё возможное, чтобы провести Кубок Стэнли
- Reuters
«Единственное, в чём мы уверены — мы не хотим возобновить сезон таким образом, чтобы это повлияло на возможность провести следующий сезон в полном объёме. НХЛ сделает всё возможное, чтобы провести Кубок Стэнли, даже если придётся играть летом. Однако проведение следующего сезона в полном объёме из 82 игр также является приоритетом», — приводит слова Дэйли журналист The Athletic Пьер ЛеБрюн.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен в связи с мировой пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что в НБА могут сократить плей-офф.