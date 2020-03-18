Шлеменко рассказал, с кем из бойцов UFC хотел бы провести поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что хотел бы сразиться с одним из участников последнего титульного боя в среднем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исраэлем Адесаньей или Йоэлем Ромеро.

«Я хочу драться с Исраэлем Адесаньей. Для меня это идеальный вариант проявить себя и показать. В меня много раз не верили в моей жизни. Это не моя вина, что не дерусь с Адесаньей! А с Ромеро в UFC никто не хочет драться. Дайте мне его, я хочу с ним подраться», — заявил Шлеменко в интервью на YouTube-канале Александра Лютикова.

На турнире UFC 248 Адесанья победил Ромеро решением судей и сохранил пояс чемпиона UFC в среднем весе.

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