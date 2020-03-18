Олимпийская чемпионка Марина Анисина оценила ситуацию с коронавирусом во Франции

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка фигуристка Марина Анисина оценила ситуацию с коронавирусом во Франции.
Олимпийская чемпионка Марина Анисина оценила ситуацию с коронавирусом во Франции
  • Reuters

«Ситуация во Франции такова: мы сидим дома, на улицах особо никого нет, выходить можно только с разрешения, которое представляет собой записку с данными о человеке», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, если такой записки нет, то будет штраф, поскольку полиция всех проверяет.

Что касается продуктов, то к вечеру они пропадают, а утром снова появляются на прилавках, рассказала Анисина.

«Из-за столпотворений магазины иногда ограничивают проход покупателей», — отметила она.

Ранее жительница Италии Леила Альберти в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала ситуацию с карантином из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить