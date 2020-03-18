Олимпийская чемпионка Марина Анисина оценила ситуацию с коронавирусом во Франции

Олимпийская чемпионка фигуристка Марина Анисина оценила ситуацию с коронавирусом во Франции.

«Ситуация во Франции такова: мы сидим дома, на улицах особо никого нет, выходить можно только с разрешения, которое представляет собой записку с данными о человеке», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, если такой записки нет, то будет штраф, поскольку полиция всех проверяет.

Что касается продуктов, то к вечеру они пропадают, а утром снова появляются на прилавках, рассказала Анисина.

«Из-за столпотворений магазины иногда ограничивают проход покупателей», — отметила она.

Ранее жительница Италии Леила Альберти в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала ситуацию с карантином из-за коронавируса.