Футболисты сборной Германии пожертвовали €2,5 млн на борьбу с коронавирусом

Игроки сборной Германии по футболу пожертвовали €2,5 млн на социальные нужды в связи с пандемией коронавируса в стране.

Об этом сообщает аккаунт команды в Instagram. Пожертвования футболисты сборной собирают через портал wirhelfen.eu.

«Мы должны помогать друг другу в такой момент», — заявил в своём Instagram вратарь национальной команды Мануэль Нойер.

Германия является одной из пяти стран мира, наиболее пострадавших от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович начал сбор средств для больницы в Милане.