Футболисты сборной Германии пожертвовали €2,5 млн на борьбу с коронавирусом
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- globallookpress.com
Об этом сообщает аккаунт команды в Instagram. Пожертвования футболисты сборной собирают через портал wirhelfen.eu.
«Мы должны помогать друг другу в такой момент», — заявил в своём Instagram вратарь национальной команды Мануэль Нойер.
Германия является одной из пяти стран мира, наиболее пострадавших от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович начал сбор средств для больницы в Милане.