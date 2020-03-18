Футболисты сборной Германии пожертвовали €2,5 млн на борьбу с коронавирусом

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Игроки сборной Германии по футболу пожертвовали €2,5 млн на социальные нужды в связи с пандемией коронавируса в стране.
Футболисты сборной Германии пожертвовали €2,5 млн на борьбу с коронавирусом
  • © Robert Michael/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает аккаунт команды в Instagram. Пожертвования футболисты сборной собирают через портал wirhelfen.eu.

«Мы должны помогать друг другу в такой момент», — заявил в своём Instagram вратарь национальной команды Мануэль Нойер.

Германия является одной из пяти стран мира, наиболее пострадавших от коронавируса. 

Ранее сообщалось, что Ибрагимович начал сбор средств для больницы в Милане.

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