Ибрагимович начал сбор средств для больницы в Милане

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович внёс свою лепту в борьбу с мировой пандемией коронавируса, организовав сбор средств для итальянской больницы.

«Я решил начать сбор средств для госпиталя Humanitas. Это серьёзный вопрос, и нам нужна конкретная помощь. Я рассчитываю на щедрость моих коллег и других профессиональных спортсменов, а также всех тех, кто может сделать маленькое или большое пожертвование, чтобы победить коронавирус. Вместе мы можем помочь больницам, врачам и медсёстрам, которые самоотверженно работают каждый день, чтобы спасти жизни. Давайте вместе победим коронавирус!» — заявил швед в Instagram.

Италия является одним из основных очагов заражения коронавирусом в мире.

Ранее экс-футболист «Ювентуса» Сергей Алейников рассказал об эпидемии коронавируса в Италии.