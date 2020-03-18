Ибрагимович начал сбор средств для больницы в Милане

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Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович внёс свою лепту в борьбу с мировой пандемией коронавируса, организовав сбор средств для итальянской больницы.
Ибрагимович начал сбор средств для больницы в Милане
  • Reuters

«Я решил начать сбор средств для госпиталя Humanitas. Это серьёзный вопрос, и нам нужна конкретная помощь. Я рассчитываю на щедрость моих коллег и других профессиональных спортсменов, а также всех тех, кто может сделать маленькое или большое пожертвование, чтобы победить коронавирус. Вместе мы можем помочь больницам, врачам и медсёстрам, которые самоотверженно работают каждый день, чтобы спасти жизни. Давайте вместе победим коронавирус!» — заявил швед в Instagram.

Италия является одним из основных очагов заражения коронавирусом в мире.

Ранее экс-футболист «Ювентуса» Сергей Алейников рассказал об эпидемии коронавируса в Италии.

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