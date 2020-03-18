Сёмин заявил, что коронавирус не повлияет на расписание тренировок «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что его команда продолжит тренировки на базе в нормальном режиме, несмотря на приостановку Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за мировой пандемии коронавируса.

«Будем тренироваться в нормальном режиме на базе. Будет меньше обслуживающего персонала туда заезжать, вот и всё. Всё, что разрешено, будем делать. Тренироваться надо, мы и будем. Выходные обязательно будут. В это время футболисты должны находиться в Москве. Тренируемся, разъезжаемся по домам, собираемся и снова тренируемся — ничего нового, так и будем работать», — цитирует Сёмина «Спорт-экспресс».

РПЛ приостановлена до 10 апреля. Восемь клубов лиги прервали тренировочный процесс из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее Сёмин поддержал решение РФС приостановить проведение турниров по футболу.