Сёмин заявил, что коронавирус не повлияет на расписание тренировок «Локомотива»
- РИА Новости
«Будем тренироваться в нормальном режиме на базе. Будет меньше обслуживающего персонала туда заезжать, вот и всё. Всё, что разрешено, будем делать. Тренироваться надо, мы и будем. Выходные обязательно будут. В это время футболисты должны находиться в Москве. Тренируемся, разъезжаемся по домам, собираемся и снова тренируемся — ничего нового, так и будем работать», — цитирует Сёмина «Спорт-экспресс».
РПЛ приостановлена до 10 апреля. Восемь клубов лиги прервали тренировочный процесс из-за угрозы распространения коронавируса.
Ранее Сёмин поддержал решение РФС приостановить проведение турниров по футболу.