Сёмин заявил, что коронавирус не повлияет на расписание тренировок «Локомотива»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что его команда продолжит тренировки на базе в нормальном режиме, несмотря на приостановку Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за мировой пандемии коронавируса.
Сёмин заявил, что коронавирус не повлияет на расписание тренировок «Локомотива»
  • РИА Новости

«Будем тренироваться в нормальном режиме на базе. Будет меньше обслуживающего персонала туда заезжать, вот и всё. Всё, что разрешено, будем делать. Тренироваться надо, мы и будем. Выходные обязательно будут. В это время футболисты должны находиться в Москве. Тренируемся, разъезжаемся по домам, собираемся и снова тренируемся — ничего нового, так и будем работать», — цитирует Сёмина «Спорт-экспресс».

РПЛ приостановлена до 10 апреля. Восемь клубов лиги прервали тренировочный процесс из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее Сёмин поддержал решение РФС приостановить проведение турниров по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить