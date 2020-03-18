Финал чемпионата России по хоккею с мячом перенесён из-за коронавируса

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Финал текущего сезона чемпионата России по хоккею с мячом перенесён в связи с распространением коронавируса.
Финал чемпионата России по хоккею с мячом перенесён из-за коронавируса
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России, дата и место решающего матча, в котором встретятся московское «Динамо» и хабаровский «СКА-Нефтяник», будут объявлены позднее.

Изначально матч должен был состояться 21 марта.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 18 марта Министерство спорта выступило с рекомендацией отменить проведение всех соревнований с 21 марта.

Ранее «Ак Барс» призвал КХЛ завершить сезон без определения победителя из-за коронавируса.

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