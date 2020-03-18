Кирьяков прокомментировал перенос чемпионата Европы по футболу на 2021 год

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Бывший нападающий сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков прокомментировал перенос чемпионата Европы на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса.
Кирьяков прокомментировал перенос чемпионата Европы по футболу на 2021 год
  • © Андрей Варенков
  • РИА Новости

По его мнению, УЕФА поторопился с принятием решения о переносе чемпионата Европы.

«Сейчас нужно было взять паузу и не принимать столь быстрых решений, посмотреть, как будут развиваться события. Если бы действительно развитие и результаты пандемии были бы не очень положительные, то стоило бы принять такое решение, но позже. А так очень быстро они приняли это», — отметил Кирьяков в беседе с НСН.

Он также предположил, что УЕФА обладает большей информацией по распространению коронавируса в мире, чем обычные граждане.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к болельщикам с заявлением относительно переноса чемпионата Европы.

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