В ДТП под Киевом погиб спарринг-партнёр украинского боксёра Усика

Украинский боксёр Дмитрий Лисовой погиб в автомобильной аварии в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

По информации СМИ, авария произошла на Надднепрянском шоссе, в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека.

Многократный призёр чемпионата Украины Лисовой являлся спарринг-партнёром бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни дядя и секундант боксёра Флойда Мейвезера.