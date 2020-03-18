В ДТП под Киевом погиб спарринг-партнёр украинского боксёра Усика
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Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.
По информации СМИ, авария произошла на Надднепрянском шоссе, в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека.
Многократный призёр чемпионата Украины Лисовой являлся спарринг-партнёром бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.
Ранее сообщалось, что ушёл из жизни дядя и секундант боксёра Флойда Мейвезера.