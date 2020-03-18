В ДТП под Киевом погиб спарринг-партнёр украинского боксёра Усика

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Украинский боксёр Дмитрий Лисовой погиб в автомобильной аварии в Киевской области.
В ДТП под Киевом погиб спарринг-партнёр украинского боксёра Усика
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Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

По информации СМИ, авария произошла на Надднепрянском шоссе, в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека.

Многократный призёр чемпионата Украины Лисовой являлся спарринг-партнёром бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни дядя и секундант боксёра Флойда Мейвезера.

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