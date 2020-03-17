Боксёр Ковалёв дал совет, как уберечься от коронавируса

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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал панику в связи с пандемией коронавируса.
Боксёр Ковалёв дал совет, как уберечься от коронавируса
  • РИА Новости

«Так, и где тут паника? Никакой паники, всё спокойно. Продукты на полках лежат, полным-полно. Народ, не паникуйте, всё нормально. Главное — это мыть руки перед едой и в носу не ковыряться. Не сейте панику, будьте здоровы», — сказал Ковалёв в видеообращении в Instagram

Поединок боксёра с Салливаном Баррерой, запланированный на 17 марта, был перенесён из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что бой Бетербиева с Фаньлунем отменён из-за коронавируса.

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