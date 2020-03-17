Боксёр Ковалёв дал совет, как уберечься от коронавируса
- РИА Новости
«Так, и где тут паника? Никакой паники, всё спокойно. Продукты на полках лежат, полным-полно. Народ, не паникуйте, всё нормально. Главное — это мыть руки перед едой и в носу не ковыряться. Не сейте панику, будьте здоровы», — сказал Ковалёв в видеообращении в Instagram.
Поединок боксёра с Салливаном Баррерой, запланированный на 17 марта, был перенесён из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что бой Бетербиева с Фаньлунем отменён из-за коронавируса.