Бой Бетербиева с Фаньлунем отменён из-за коронавируса
Боксёрский поединок между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) россиянином Артуром Бетербиевым и китайцем Мэном Фаньлунем отменён из-за пандемии коронавируса.
- @arturbeterbiev
Об этом сообщил Бетербиев в своём Instagram.
Он отметил, что бой, который должен был состояться в Канаде 28 марта, будет перенесён на более позднюю дату.
Ранее сообщалось, что бой между Ковалёвым и Баррерой отменён из-за коронавируса.
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