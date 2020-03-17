СМИ: Бой между Ковалёвым и Баррерой отменён из-за коронавируса

Поединок между бывшим чемпионом мира по боксу россиянином Сергеем Ковалёвым и кубинцем Салливаном Баррерой, который должен был состояться 25 апреля в Калифорнии, отменён из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер в своём Twitter, организаторы отменили боксёрский вечер в городе Индио, главным поединком которого должен был стать бой между Ковалёвым и Баррерой.

В активе 36-летнего россиянина 34 победы на профессиональном ринге (в том числе 29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Ковалёв в ноябре 2019 года уступил нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии WBO.

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