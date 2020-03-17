СМИ: Бой между Ковалёвым и Баррерой отменён из-за коронавируса
- Reuters
Как сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер в своём Twitter, организаторы отменили боксёрский вечер в городе Индио, главным поединком которого должен был стать бой между Ковалёвым и Баррерой.
В активе 36-летнего россиянина 34 победы на профессиональном ринге (в том числе 29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Ковалёв в ноябре 2019 года уступил нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии WBO.
Ранее сообщалось, что UKAD расследует обвинения в адрес Тайсона Фьюри.