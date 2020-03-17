Глава РПЛ заявил, что у лиги есть несколько вариантов календаря для завершения сезона

Президент Российский премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин после общего собрания лиги рассказал о том, что будут заниматься футбольные функционеры на время приостановки чемпионата.

«Лиге есть, чем заняться. В том числе и вопросами возобновления чемпионата. Мы уже подготовили рабочие версии календаря, их несколько. Попробуем сократить число персонала, который работает в офисе лиги. Чтобы в каждом подразделении было по одному человеку. Остальные будут работать удалённо», — заявил Прядкин.

Российская премьер-лига приостановила свой чемпионат до 10 апреля.

Ранее Прядкин заявил, что УЕФА займётся вопросом компенсации убытков клубов из-за остановок турниров.