Прядкин заявил, что УЕФА займётся вопросом компенсации убытков клубов из-за остановок турниров

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин после общего собрания лиги ответил на вопрос о компенсации клубам убытков, связанных в приостановкой чемпионата.

«В рамках УЕФА создана рабочая группа. В неё войдут представители профессиональных футбольных лиг, европейских ассоциаций клубов, представители FIFPro. Будут делегированы представители от ассоциаций. В ходе работы группы будут выработаны меры по компенсации проблемных вопросов, возникших в связи с эпидемией в мировом футболе», — заявил Прядкин.

Чемпионат РПЛ приостановлен до 10 апреля в связи со вспышкой коронавируса.

Ранее Прядкин затруднился оценить убытки РПЛ от приостановки сезона.