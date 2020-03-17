Прядкин заявил, что УЕФА займётся вопросом компенсации убытков клубов из-за остановок турниров
- РИА Новости
«В рамках УЕФА создана рабочая группа. В неё войдут представители профессиональных футбольных лиг, европейских ассоциаций клубов, представители FIFPro. Будут делегированы представители от ассоциаций. В ходе работы группы будут выработаны меры по компенсации проблемных вопросов, возникших в связи с эпидемией в мировом футболе», — заявил Прядкин.
Чемпионат РПЛ приостановлен до 10 апреля в связи со вспышкой коронавируса.
Ранее Прядкин затруднился оценить убытки РПЛ от приостановки сезона.