РПЛ подтвердила, что УЕФА рекомендует завершить национальные чемпионаты

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал об общем онлайн-собрании Европейской футбольной ассоциации (УЕФА).
РПЛ подтвердила, что УЕФА рекомендует завершить национальные чемпионаты
  • РИА Новости

«Параллельно с общим собранием проходили две кол-конференции. Первая — где участвовали мы и все европейские футбольные институты. Затем (по приглашению Александра Дюкова) — конференция УЕФА и 55 клубов. Могу объявить, что есть решения УЕФА о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Рекомендации: завершить чемпионат страны 30 июня. На основании решения бюро исполкома мы приняли решение приостановить РПЛ до 10 апреля», — заявил Прядкин.

До окончания чемпионата РПЛ осталось сыграть восемь туров.

Ранее Сорокин заявил, что УЕФА надеется завершить внутренние чемпионаты до 30 июня.

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