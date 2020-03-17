РПЛ подтвердила, что УЕФА рекомендует завершить национальные чемпионаты

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал об общем онлайн-собрании Европейской футбольной ассоциации (УЕФА).

«Параллельно с общим собранием проходили две кол-конференции. Первая — где участвовали мы и все европейские футбольные институты. Затем (по приглашению Александра Дюкова) — конференция УЕФА и 55 клубов. Могу объявить, что есть решения УЕФА о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Рекомендации: завершить чемпионат страны 30 июня. На основании решения бюро исполкома мы приняли решение приостановить РПЛ до 10 апреля», — заявил Прядкин.

До окончания чемпионата РПЛ осталось сыграть восемь туров.

Ранее Сорокин заявил, что УЕФА надеется завершить внутренние чемпионаты до 30 июня.