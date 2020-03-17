Хасиев заявил, что АСА не будет отменять турниры из-за коронавируса

Основатель лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хаcиев заявил, что промоушен в 2020 году проведёт запланированное количество турниров, несмотря на пандемию коронавируса.

«Мы планировали провести в этом году от 15 до 17 турниров в главной лиге и от шести до восьми турниров ACA Young Eagles. От этого количества мы не отказываемся, мы настроены их провести, но, вероятнее всего, во втором полугодии этого года. Мы предполагаем, а Всевышний располагает. Но если всё будет идти благоприятно и, как говорят специалисты, в тёплое время вирус будет полностью побеждён, то у нас будет достаточно времени для манёвра и мы сделаем всё возможное и от нас зависящее, чтобы выполнить график», — заявил Хасиев в видеообращении в Instagram.

Ранее сообщалось, что ММА-промоушен GFC проведёт турнир в Самаре, несмотря на коронавирус.