ММА-промоушен GFC проведёт турнир в Самаре, несмотря на коронавирус

Российский ММА-промоушен Gorilla Fighting Championship (GFC) не собирается из-за угрозы коронавируса отменять турнир в Самаре, назначенный на 21 марта.

«В Самаре мы делаем турнир со зрителями в количестве менее тысячи человек. Турниры в Красноярске и Пензе мы отменили», — цитирует ТАСС руководителя GFC Александра Гурьянова.

Турнир GFC 25 состоится в Самаре 21 марта. В главном поединке турнира бывший боец Bellator Вячеслав Василевский сразится с бразильцем Адриано Родригесом.

Ранее президент Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко сообщил о переносе турнира ACA 106 в Санкт-Петербурге.