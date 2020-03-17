Лига ACA перенесла турнир в Санкт-Петербурге на 21 августа
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По словам Яценко, соревнования, которые должны были пройти на «Сибур Арене» 27 марта, перенесены на 21 августа.
В рамках турнира россиянин Мурад Абдулаев оспорит пояс чемпиона ACA в бою против бразильца Элиаса Сильверио. Россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов проведёт бой с бразильцем Хакраном Диасом за вакантный титул чемпиона в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что в ACA назвали новую дату боя Емельяненко — Исмаилов.