Сорокин: все игры сборных и основные клубные матчи должны быть сыграны до конца июня

Генеральный директор организационного комитета российской части чемпионата Европы по футболу — 2020 Алексей Сорокин заявил, что все игры сборных и основные клубные матчи должны быть проведены до конца июня.

«Все игры сборных и основные клубные матчи должны быть сыграны до конца июня. Те встречи, которые должны были состояться в июне, скорее всего, сдвинутся на ноябрь. Конечно, в отличие от обычных корпораций, УЕФА существует в достаточно жёстком графике, поэтому это окажет влияние на все матчи клубов и сборных. И всё будет зависеть от эффективности рабочей группы, в которой никто не сомневается, а также от максимально ответственного подхода со стороны всех участников этого процесса, что мы наблюдаем сегодня. Сегодня действительно всё происходит при полном понимании ситуации и единодушии принятых решений», — сказал Сорокин.

Ранее Сорокин заявил, что УЕФА надеется завершить внутренние чемпионаты до 30 июня.