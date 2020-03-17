УЕФА отменил бронирование отелей в Дании на время ЧЕ-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил бронирование отелей в датском Копенгагене для руководства организации на время проведения чемпионата Европы 2020 года.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что сборная Дании по футболу также отменила свою бронь, что может считаться индикатором предстоящего переноса чемпионата Европы, решение о котором может быть принято уже сегодня, 17 марта.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. В Копенгагене должны пройти три игры группового раунда, в том числе матч между сборными России и Дании, а также одна из встреч 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что УЕФА потребует £275 млн компенсации от клубов и лиг за перенос Евро-2020.