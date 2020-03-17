УЕФА отменил бронирование отелей в Дании на время ЧЕ-2020
- Reuters
Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что сборная Дании по футболу также отменила свою бронь, что может считаться индикатором предстоящего переноса чемпионата Европы, решение о котором может быть принято уже сегодня, 17 марта.
Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. В Копенгагене должны пройти три игры группового раунда, в том числе матч между сборными России и Дании, а также одна из встреч 1/8 финала.
Ранее сообщалось, что УЕФА потребует £275 млн компенсации от клубов и лиг за перенос Евро-2020.