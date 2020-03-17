УЕФА отменил бронирование отелей в Дании на время ЧЕ-2020

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил бронирование отелей в датском Копенгагене для руководства организации на время проведения чемпионата Европы 2020 года.
УЕФА отменил бронирование отелей в Дании на время ЧЕ-2020
  • Reuters

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что сборная Дании по футболу также отменила свою бронь, что может считаться индикатором предстоящего переноса чемпионата Европы, решение о котором может быть принято уже сегодня, 17 марта.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. В Копенгагене должны пройти три игры группового раунда, в том числе матч между сборными России и Дании, а также одна из встреч 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что УЕФА потребует £275 млн компенсации от клубов и лиг за перенос Евро-2020.

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