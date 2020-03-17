Прядкин единогласно переизбран на пост президента РПЛ
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Это было второе голосование. Изначально досрочное голосование состоялось 16 января, тогда кандидатура Прядкина также была одобрена единогласно, однако Российский футбольный союз признал это голосование неправомерным, и РПЛ согласилась заново провести выборы.
Прядкин возглавляет РПЛ с 2007 года.
Ранее сообщалось, что врач сборной России Безуглов поддержал идею о приостановке футбольных турниров.