Прядкин единогласно переизбран на пост президента РПЛ

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги единогласно избрало Сергея Прядкина президентом РПЛ.

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Это было второе голосование. Изначально досрочное голосование состоялось 16 января, тогда кандидатура Прядкина также была одобрена единогласно, однако Российский футбольный союз признал это голосование неправомерным, и РПЛ согласилась заново провести выборы.

Прядкин возглавляет РПЛ с 2007 года.

Ранее сообщалось, что врач сборной России Безуглов поддержал идею о приостановке футбольных турниров.