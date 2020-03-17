Прядкин единогласно переизбран на пост президента РПЛ

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Общее собрание клубов Российской премьер-лиги единогласно избрало Сергея Прядкина президентом РПЛ.
Прядкин единогласно переизбран на пост президента РПЛ
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Это было второе голосование. Изначально досрочное голосование состоялось 16 января, тогда кандидатура Прядкина также была одобрена единогласно, однако Российский футбольный союз признал это голосование неправомерным, и РПЛ согласилась заново провести выборы.

Прядкин возглавляет РПЛ с 2007 года.

Ранее сообщалось, что врач сборной России Безуглов поддержал идею о приостановке футбольных турниров.

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