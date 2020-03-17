РУСАДА не намерено сокращать тестирование спортсменов из-за коронавируса

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено продолжать допинг-контроль спортсменов, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.

«Программа тестирования спортсменов пока остаётся в силе. Всем атлетам, включённым в пулы тестирования, необходимо внимательно относиться к системе ADAMS и обновлять информацию о местонахождении. Мы наблюдаем за дальнейшим развитием событий и будем действовать соответственно ситуации», — приводит ТАСС слова заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой.

Ранее сообщалось, что Пахноцкая проведёт две недели на карантине после возвращения из Франции.

Также сообщалось, что матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за коронавируса.