РУСАДА не намерено сокращать тестирование спортсменов из-за коронавируса

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено продолжать допинг-контроль спортсменов, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
РУСАДА не намерено сокращать тестирование спортсменов из-за коронавируса
  • Reuters

«Программа тестирования спортсменов пока остаётся в силе. Всем атлетам, включённым в пулы тестирования, необходимо внимательно относиться к системе ADAMS и обновлять информацию о местонахождении. Мы наблюдаем за дальнейшим развитием событий и будем действовать соответственно ситуации», — приводит ТАСС слова заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой.

Ранее сообщалось, что Пахноцкая проведёт две недели на карантине после возвращения из Франции.

Также сообщалось, что матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за коронавируса.

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