РУСАДА не намерено сокращать тестирование спортсменов из-за коронавируса
- Reuters
«Программа тестирования спортсменов пока остаётся в силе. Всем атлетам, включённым в пулы тестирования, необходимо внимательно относиться к системе ADAMS и обновлять информацию о местонахождении. Мы наблюдаем за дальнейшим развитием событий и будем действовать соответственно ситуации», — приводит ТАСС слова заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой.
Ранее сообщалось, что Пахноцкая проведёт две недели на карантине после возвращения из Франции.
Также сообщалось, что матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за коронавируса.