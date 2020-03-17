Матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Отмечается, что пока не известно, когда будет принято решение о новой дате проведения игры.
Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться 4 марта, но был перенесён из-за состояния газона на стадионе в Ярославле. Игра должна была пройти 18 марта на подмосковном стадионе «Арена Химки».
Ранее сообщалось, что Минспорт отменил все международные спортивные мероприятия в России.