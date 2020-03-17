Митчелл признался, что был зол на Гобера из-за коронавируса

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Защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл рассказал, что злился на партнёра по команде Руди Гобера, который стал первым игроком в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), заразившимся коронавирусом.
Митчелл признался, что был зол на Гобера из-за коронавируса
  • Reuters

«Мне понадобилось некоторое время, чтобы немного остыть. Я прочитал, что он написал. Рад, что у него всё в порядке. Ни у него, ни у меня дома нет детей. Рад, что мы смогли ограничить распространение вируса», — приводит слова Митчелла Clutch Points.

Гобер стал первым игроком лиги, у которого был подтверждён коронавирус. Незадолго до этого он достаточно жестко шутил по поводу данного заболевания, а на одной из пресс-конференций в ответ на вопрос по поводу коронавируса он посмеялся и демонстративно потрогал все микрофоны на столе.

Вслед за Гобером коронавирус был выявлен и у Митчелла.

Ранее сообщалось, что получивший автограф Митчелла и налокотник Гобера ребёнок не заразился коронавирусом.

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