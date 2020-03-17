Получивший автограф Митчелла и налокотник Гобера ребёнок не заразился коронавирусом
- Reuters
Как рассказали родители ребёнка, слова которых передаёт Click On Detroit, у их сына нет симптомов коронавируса.
Отмечается, что вся семья помещена на карантин под наблюдением врачей, чтобы удостовериться в отсутствии заражения.
Гобер и Митчелл стали первыми игроками лиги, у которых был подтверждён коронавирус.
12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок.
Ранее сообщалось, что, если НБА возобновит сезон, матчи, скорее всего, будут проходить без зрителей.