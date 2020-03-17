Получивший автограф Митчелла и налокотник Гобера ребёнок не заразился коронавирусом

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Юный болельщик, который контактировал с игроками «Юта Джаз» Руди Гобером и Донованом Митчеллом во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», не заразился от них коронавирусом.
Получивший автограф Митчелла и налокотник Гобера ребёнок не заразился коронавирусом
  • Reuters

Как рассказали родители ребёнка, слова которых передаёт Click On Detroit, у их сына нет симптомов коронавируса.

Отмечается, что вся семья помещена на карантин под наблюдением врачей, чтобы удостовериться в отсутствии заражения.

Гобер и Митчелл стали первыми игроками лиги, у которых был подтверждён коронавирус.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок.

Ранее сообщалось, что, если НБА возобновит сезон, матчи, скорее всего, будут проходить без зрителей.

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