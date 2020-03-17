Американский телеканал транслировал симуляцию матча «Лейкерс» — «Денвер»

Телеканал CBS Los Angeles транслировал симуляцию матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс».

Об этом сообщает ClutchPoints.

Разработчик игры, компания 2К, после остановки сезона НБА из-за пандемии коронавируса начала транслировать симуляции оставшихся игр сезона, одну из которых и пустил в эфир калифорнийский телеканал.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что игроки НБА потеряют 21—24% своих зарплат, если сезон не возобновится.