Американский телеканал транслировал симуляцию матча «Лейкерс» — «Денвер»
- Reuters
Об этом сообщает ClutchPoints.
Разработчик игры, компания 2К, после остановки сезона НБА из-за пандемии коронавируса начала транслировать симуляции оставшихся игр сезона, одну из которых и пустил в эфир калифорнийский телеканал.
12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что игроки НБА потеряют 21—24% своих зарплат, если сезон не возобновится.