Игроки НБА потеряют 21—24% своих зарплат, если сезон не возобновится
- Reuters
В своём подкасте на ESPN Войнаровски оценил вероятную потерю в зарплатах в 21—24%.
Эти цифры основаны на том, что коллективное соглашение НБА позволяет лиге снижать зарплату игроков на 1/92,6 за каждый пропущенный из-за форс-мажорных обстоятельств матч.
12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что НБА рассматривает возможность проведения матчей на тренировочных площадках.