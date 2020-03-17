Игроки НБА потеряют 21—24% своих зарплат, если сезон не возобновится

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски высказал мнение о потерях в заработной плате игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), если сезон, приостановленный из-за коронавируса, не будет возобновлён.

В своём подкасте на ESPN Войнаровски оценил вероятную потерю в зарплатах в 21—24%.

Эти цифры основаны на том, что коллективное соглашение НБА позволяет лиге снижать зарплату игроков на 1/92,6 за каждый пропущенный из-за форс-мажорных обстоятельств матч.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что НБА рассматривает возможность проведения матчей на тренировочных площадках.