НБА рассматривает возможность проведения матчей на тренировочных площадках
- Reuters
Как сообщает ESPN, рассматривается возможность проведения матчей на малых аренах или в тренировочных комплексах команд.
Отмечается, что клубам было рекомендовано проверить доступность своих объектов к августу, когда ожидается проведение плей-офф.
12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что клубы НБА ожидают возобновления игр в июне при пустых трибунах.