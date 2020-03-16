НБА рассматривает возможность проведения матчей на тренировочных площадках

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) изучает варианты возобновления сезона после его приостановки из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает ESPN, рассматривается возможность проведения матчей на малых аренах или в тренировочных комплексах команд.

Отмечается, что клубам было рекомендовано проверить доступность своих объектов к августу, когда ожидается проведение плей-офф.

12 марта НБА приняла решение о приостановке регулярного сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что клубы НБА ожидают возобновления игр в июне при пустых трибунах.